Son Dakika Haberleri: Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'ndan Dayanışma Gecesi

Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'ndan Dayanışma Gecesi

19 dakika önce

Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'nın 2019 Yılı Sektörün Dayanışma Gecesi bir davet salonunda gerçekleşti.

Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'ndan Dayanışma Gecesi, System.String[]
Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'nın 2019 Yılı Sektörün Dayanışma Gecesi bir davet salonunda gerçekleşti.

Programa; Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve çok sayıda mobilyacı katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Kalkan, marangoz ve mobilyacı esnafının sorunlarının büyük olduğunu ve Eskişehir'in mobilyada eski başarılı günlerine dönmesi için çalışmalar geliştireceklerini kaydetti.

Kalkan, "Çıktığımız bu yeni yolda sektörümüzün bütün sıkıntılarını birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sorunları çözmek için birlikte gayret edeceğiz. Bir araya gelirsek eski yıllardaki gücümüze kavuşacağımıza inanıyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her zaman mobilyacıların yanında olacaklarının altını çizen Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, "Biz her zaman mobilyacılarımızın yanında olacağız. Mesleğimizin daha ileri gidebilmesi için hepimizin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" diye konuştu.

ETO Başkanı Metin Güler de, özellikle tasarım konusunda geri kalındığını belirterek, "Size katkı sağlayacak projelerden faydalanın. Tasarım konusunda hiçbir mobilya fabrikamız kendini geliştirme adına bir şey yapamadı. Bu konuda her türlü desteğe hazırız" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:58 Kaynak: İHA
Metin Güler, Eskişehir, Murat Erat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'ndan Dayanışma Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]