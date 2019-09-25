Eskişehir markası dünyaya açılıyor

Türkiye'nin pek çok ilinde hizmet veren Donas, yeni yıl itibariyle Avrupa'ya açılmanın planlarını yapıyor.



Yaklaşık 22 yıl önce Hatay'ın İskenderun ilçesinde Donas markası ile temellerini atan ve bugün merkezi Eskişehir olan DNS Group, kısa süre içerisinde hizmet alanını genişletti. Türkiye'de 30 ilde 44 şubesi ile hizmet veren Donas, ilk alışveriş merkezi şubesini de Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezinde açtı. Eskişehir'de 6'ncı şubesini hayata geçiren, bir diğeri için de hazırlıklarını sürdüren grup, 2020 yılı itibariyle Avrupa'da pek çok ülkeye açılmanın hesaplarını yapıyor.



"Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz"



Yakın zamanda İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde yedinci şubelerini hizmete geçireceklerini aktaran DNS Group Genel Müdürü Kenan Araz, "Şu an Türkiye'nin yaklaşık olarak 30 ilinde hizmetteyiz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin pek çok alışveriş merkezinde hizmet vermeyi planlıyoruz. Ülkemizde ekonomik kriz olduğu söyleniyor. Geçmişte de buna benzer sıkıntılar yaşandı. Ama firma olarak biz bundan etkilenmedik. Aksine marka gücümüz, kalitemiz, hizmet anlayışımız ile bu krizi fırsata çevirerek ülkemize destek olduk. Piyasada bu işleri yapan birçok firma var. Zor dönemlerde veremedikleri hizmet ve diğer sıkıntılar bize hep avantaj olarak döndü. Biz de bu zor günlerden güçlenerek çıktık. Bu saatten sonra da ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.



"Eskişehir'i çok fazla önemsiyoruz"



Eskişehir'in yatırımcılar için önemli bir kent olduğuna değinen Araz, "Eskişehir bize cazip geliyor. Türkiye'nin tam ortasında, İstanbul, Ankara, Bursa gibi illere yakın bir konumda bulunuyor. Lojistik olarak bize ciddi avantaj sağlıyor. Şubelerimize hep eşit mesafede. Bu, firmamız için ciddi bir avantaj. Eskişehir gerek öğrencisi, gerek sanayisi ve gerekse halkıyla önemli bir şehir. Bu noktada Eskişehir'i çok fazla önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Avrupa'ya açılacağız"



"Espark AVM'deki konsepti diğer illerdeki alışveriş merkezlerinde de uygulamayı planladıklarını söyleyen Araz, 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Avrupa'ya açılacaklarını belirtti. Araz "2020 yılı itibariyle Avrupa'ya açılacağız. Sofya, Almanya, Romanya, Yunanistan ve Rusya'ya yatırım planlarımız var. Buralarda da alışveriş merkezi konsepti ile hizmete girmeyi planlıyoruz." Dedi. - ESKİŞEHİR