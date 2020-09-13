'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de işçi emeklisi Halit Aydoğan (73) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş (17), topladıkları plastik mavi kapaklarla 13 yılda 373 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı. Sosyal medya sayesinde tüm Türkiye'nin desteğini aldıklarını ifade eden Melike Sarıtaş, "Yaklaşık 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor. Küçük kapak olursa 200 bin adet gerekiyor. Kapakları geri dönüşüm firmasına veriyoruz. Oradan sağlanan gelirle tekerlekli sandalye alıp, engelli bireylere ücretsiz olarak veriyoruz" dedi.

Eskişehir'de oturan Melike Sarıtaş, dedesi Halit Aydoğan ile birlikte 13 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklardan elde ettikleri tekerlekli sandalyeleri 373 engelli bireye ulaştırdı. Eskişehir'in yanı sıra sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok şehrinden de kargo yoluyla destek alan dede-torunun açtığı sosyal medyadaki 'dedetorunmavikapak' hesapları ise 100 binin üzerinde takipçisiyle büyük destek görüyor. Melike Sarıtaş, ilkokul öğrencisiyken sınıfında başlayan kapak toplama kampanyasını dedesi Halit Aydoğan ile birlikte sürdürerek engelli bireylerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.