ESKİŞEHİR 'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR 'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı

torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladıESKİŞEHİR'de işçi emeklisi Halit Aydoğan (73) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş (17), topladıkları plastik mavi kapaklarla 13 yılda 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı.

ESKİŞEHİR 'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı, System.String[]

torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı

ESKİŞEHİR'de işçi emeklisi Halit Aydoğan (73) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş (17), topladıkları plastik mavi kapaklarla 13 yılda 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı. Sosyal medya sayesinde tüm Türkiye'nin desteğini aldıklarını ifade eden Melike Sarıtaş, "Yaklaşık 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor. Küçük kapak olursa 200 bin adet gerekiyor. Kapakları geri dönüşüm firmasına veriyoruz. Oradan sağlanan gelirle tekerlekli sandalye alıp, engelli bireylere ücretsiz olarak veriyoruz" dedi.

Eskişehir'de oturan Melike Sarıtaş, dedesi Halit Aydoğan ile birlikte 13 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklardan elde ettikleri tekerlekli sandalyeleri 373 engelli bireye ulaştırdı. Eskişehir'in yanı sıra sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok şehrinden de kargo yoluyla destek alan dede-torunun açtığı sosyal medyadaki 'dedetorunmavikapak' hesapları ise 100 binin üzerinde takipçisiyle büyük destek görüyor. Melike Sarıtaş, ilkokul öğrencisiyken sınıfında başlayan kapak toplama kampanyasını dedesi Halit Aydoğan ile birlikte sürdürerek engelli bireylerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

İlkokul öğrencisiyken sınıfında başlatılan bir kampanyayı dedesiyle birlikte sürdürerek bugünlere geldiklerini anlatan Sarıtaş, "13 yıl önce sınıfta dersteyken bize bu kampanyadan bahsetti. Onun da engelli bir oğlu olduğu için bu konulara çok duyarlıydı. Dedi ki; 'çocuklar plastik kapak toplayalım ve birilerinin hayatına dokunalım' daha sonra arkadaşlarım gurup halinde kapak toplamaya başladı. Ben tek kaldım ve dedeme gelip ağlamaya başladım, 'dede ben ihtiyaç sahibine yardımcı olamadım' diye. Üstelik sadece 15 kapağım eksik kalmıştı ama kampanya son bulmuştu. Sonrasında dedem bana, 'kızım eğer sen ağlamazsan, bundan sonra gerekirse tüm Türkiye'ye biz yardımcı olacağız. Hem sınıf birincisi hem de okul birincisi yapacağım seni. Hem de ihtiyaç sahibinin yüzündeki mutluluğu biz göreceğiz' dedi ve biz dedemle bu şekilde el ele vererek yola çıktık. Sonrasında bir kardeşimizin yüzündeki mutluluğa sebep olabildik. Sandalye vereceğimiz ortama geldik ve sonrasında kardeşimiz annesine, 'anneciğim keşke bizim de şöyle bir sandalyemiz olsa da, senin de kolların beni taşımaktan kurtulsa artık' dedi. Biz o gün ona, getirdiğimiz sandalye ile sürpriz yapmak istemiştik. Bunu o kardeşimiz bilmiyordu. Dedem ve ben, gözlerimizi yumana kadar bu yoldayız" dedi.

30 BİN DAMACANA KAPAĞI, 1 TEKERLEKLİ SANDALYE OLUYOR

Topladıkları mavi kapakların tekerlekli sandalyeye dönüşme hikayesini anlatan Melike Sarıtaş, ömrü boyunca kapak toplayıp ihtiyacı olanlara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yaklaşık 30 bin damacana kapağının 1 tekerlekli sandalyeyi karşıladığını kaydeden Sarıtaş, "Yaklaşık 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor. Küçük kapak olursa 200 bin adet gerekiyor. Bu kapaklar 1- 2 ton kadar biriktiğinde, yıllardır birlikte çalıştığımız bir geri dönüşüm firmasına veriyoruz. Sonrasında bu kapaklar evlerimizde kullandığımız mutfak malzemelerine dönüştürülüyorlar. Böylece hem ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz hem de plastiğin çevremize verdiği zararı azaltarak çevremizi korumuş oluyoruz. En önemlisi de engelli bireylerin yüzündeki mutluluğa vesile olmuş oluyoruz. Sosyal medya sayfamız da var zaten 'dedetorunmavikapak' adında. İlk başladığımızda Eskişehir içinde yapıyorken, sosyal medya sayesinde artık tüm Türkiye'ye yardımcı olabiliyoruz hatta Azerbaycan'a bile bizim sandalyelerimiz gitti. Şu anda tam 373 kişiyi sandalyesine kavuşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz ama 'kavuşturduk' demek aslında yanlış olur. Bunu biz tüm Türkiye ile el ele vererek yaptık" şeklinde konuştu.

'HEDEFİM 1000 TEKERLEKLİ SANDALYE'

İşçi emeklisi Halit Aydoğan ise kapak toplayıp engelli bireylere yardımcı olmayı karşılıksız olarak yaptıklarını söyledi. Engellilerin yaşamlarına dokunabildikleri için çok gururlu olduklarını belirten Aydoğan, "Ben de bu işi karşılıksız, menfaat beklemeden yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İlk başladığımda benim hedefim 100 sandalyeydi, şimdi ise hedefim 1000 tekerlekli sandalye kazandırmak. Ben Türkiye'nin tüm vilayetlerinin dedesiyim. Engelli kardeşlerimizin engellerini hafifletip yüzlerindeki mutluluğu gördükçe o mutluluğun aynısını yaşıyorum. Türkiye'nin her tarafından gelen yardımları kabul ediyorum. Onların sayesinde bu güne kadar 373 arabayı verdik. Elimizdeki 32 araba ile toplam 405 araba etti" dedi.

'ENGELLİ ÇOCUĞUM VAR, BEN DE KAPAK TOPLAYIP GETİRİYORUM'

Mahalle komşusu Fatma Yanardağ da çevrede herkesin mavi kapak toplayıp Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş'a yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, "Engelli çocuğum var. Ben de kapak toplayıp getiriyorum. Dede benim komşum. Onlar bana da yardım ediyor. Melike sürekli yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Sadece Eskişehir değil, her yerden mavi kapak gönderenler var" diye konuştu.

Eskişehir, Aydoğan, Torun, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR 'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı - Son Dakika

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