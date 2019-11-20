Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencilerinin tarih gezisi

Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri bir plan çerçevesinde tarihi yerleri ziyaret ederek gezdiler ve bilgi sahibi oldular.



Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri; rehber sosyal bilgiler öğretmeni Sibel Önal eşliğinde; ilk önce, İnönü ilçesindeki İnönü Savaşlarının planlanmasının yapıldığı 'İnönü Karargahı Müzesini', hep birlikte ziyaret ederek gezdiler ve yetkililerden tarihi bilgi aldılar. Ardından öğrenciler; Türk Hava Kurumu Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne giderek, 'merkez ve havacılık tarihi' ile ilgili uzman kişilerden bilgi aldılar ve bilgi sahibi oldular. Öğrenciler, Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözüyle havacılığa verdiği önemi bir kez daha hatırladılar. Oradan Osmanlı Devleti'nin tohumlarının atıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesine gidip, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali ile, Osman beyin babası Ertuğrul Gazi'nin türbelerini ziyaret ettiler. Daha sonra İnönü Savaşları'nın en şiddetli yaşandığı yer olan Metristepe Şehitlik Anıtını ziyaret ederek dualar ettiler. Milli Mücadele'nin başlatıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnetle andılar.



Öğretmen Sibel Önal, öğrencilerin tarihi gezisi ile ilgili olarak, "Gezmek, yeni tarihi yerler görmek her zaman heyecan vericidir. Ders konularımızla alakalı olarak, öğrencilerle birlikte tarihi yerleri gezmek ve ziyaret etmek için gezi planladık. Öğrencilerimizle birlikte Türk Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı mekanları gezerek hafızalarda ve hatıralarda, bu ülkenin nasıl kazanıldığını ve ne zorluklara katlanılmak zorunda kalındığını, öğrencilerimizin bilmesini istedik. Elleri yarık, yüzleri güneş yanığı, yürekleri vatan sevgisiyle çarpan, 3 aylık bebeğini kundakta bırakıp, 'yavrum anasız yaşayabilir, ama vatansız yaşayamaz' diyerek cepheye koşan atalarımızı tanımak, anmak ve anlamak istedik. Ruhlarına rahmet fısıldadığımız şehitlerimizi yad etmek, siper alanlarını gezerken yaşanan acıları ve ardından gelen kararlılığı hissetmek güzel bir duyguydu. Hava soğuk ve ürpertici idi. Ama onlar, O isimsiz kahramanlar, birer yıldız şeklinde tepemizde bizimleydiler" dedi. - ESKİŞEHİR