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Eskişehir merkezi fetö operasyonu: 11 polise gözaltı

1 saat önce

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında 3'ncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis gözaltına alındı.

Eskişehir merkezi fetö operasyonu: 11 polise gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında 3'ncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Konya ve Düzce'de belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. KHK ile meslekten ihraç edilen 3'üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amiri ile 7 komiser ve  2 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sağlık kontrollünden geçirilerek, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:47 Kaynak: DHA
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