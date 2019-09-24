Eskişehir merkezi fetö operasyonu: 11 polise gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında 3'ncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Konya ve Düzce'de belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. KHK ile meslekten ihraç edilen 3'üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amiri ile 7 komiser ve 2 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sağlık kontrollünden geçirilerek, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.