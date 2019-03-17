Son Dakika Haberleri: Eskişehir Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Eskişehir, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 185 gram sentetik uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, 3,5 gram esrar, 1,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 17 sentetik hap, bir av tüfeği ve 7 kartuş, 4 tabanca ile 138 fişek ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen 23 şüpheli ile bu zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 21 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 33'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:41 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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