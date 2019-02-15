Son Dakika Haberleri: Eskişehir Merkezli 6 İlde Fuhuş Operasyonu: 15 Gözaltı

Eskişehir Merkezli 6 İlde Fuhuş Operasyonu: 15 Gözaltı

1 saat önce

ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Merkezli 6 İlde Fuhuş Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, Bilecik, Erzincan ve Yozgat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen 'Bal tuzağı 4' adlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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