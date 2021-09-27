Son dakika haberleri: Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, gasp, uyuşturucu madde temini, kullandırmak, kullanmak, tehdit, hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen 30 şüpheli yakalandı.

Yöneticisi oldukları internet siteleri aracılığıyla fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 18'i ise Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.