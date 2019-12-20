Eskişehir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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Eskişehir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Eskişehir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Eskişehir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları" içerisinde bulundukları iddia edilen muvazzaf bir binbaşı ve iki üsteğmenin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında 18 Aralık'ta gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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