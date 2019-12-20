Eskişehir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Eskişehir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 15 şüpheli itirafçı oldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları" içerisinde bulundukları iddia edilen muvazzaf bir binbaşı ve iki üsteğmenin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında 18 Aralık'ta gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 15'inin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi

Soruşturma kapsamında polis bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.