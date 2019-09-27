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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu

31 dakika önce

Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında sözde üst düzey yönetici oldukları iddiasıyla 24 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen üçüncü sınıf emniyet müdürü Abdülkadir Ü, emniyet amiri Ahmet D, komiserler Abdülkadir K, Fatih Mehmet D, Mecit B, Mehmet E, Mehmet Ö, Salih Ö, Bülent T, komiser yardımcıları Ahmet Şevki D. ile Emine G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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