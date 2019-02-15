Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu
21 dakika önce
Eskişehir merkezli 6 ilde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
merkezli 6 ilde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir'in yanı sıra Ankara
, Bilecik
, Erzincan
, İstanbul
ve Yozgat
'ta "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: AA
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