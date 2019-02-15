Son Dakika Haberleri: Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

21 dakika önce

Eskişehir merkezli 6 ilde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Eskişehir merkezli 6 ilde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Bilecik, Erzincan, İstanbul ve Yozgat'ta "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Polis, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı

Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]