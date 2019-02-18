Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu
37 dakika önce
Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir
merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı.
Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara
, Bilecik
, Erzincan
, İstanbul
ve Yozgat
'ta 15 Şubat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 15'i gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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