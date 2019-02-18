Son Dakika Haberleri: Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

37 dakika önce

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı.

Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Bilecik, Erzincan, İstanbul ve Yozgat'ta 15 Şubat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 15'i gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: 100'ün Üzerinde Komiser Yardımcısı Tutuklandı Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]