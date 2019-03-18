Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir
merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir'in yanı sıra İstanbul
, Ankara
, Sivas
'ta "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, 9'u emniyette haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:23 Kaynak: AA
Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı
Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti
Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti