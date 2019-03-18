Son Dakika Haberleri: Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Sivas'ta "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, 9'u emniyette haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:23 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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