Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı

17.06.2022 13:48
Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonu düzenledi. 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A., F.K. ile E.T. gözaltına alındı. Eskişehir'de ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız tutuklandı Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız tutuklandı Eskişehir'de FETÖ operasyonu Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:19 Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:32:00. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement