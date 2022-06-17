İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir ve İstanbul 'da fuhuş operasyonu düzenledi. 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A., F.K. ile E.T. gözaltına alındı. Eskişehir'de ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız tutuklandı

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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