Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, gasp, uyuşturucu madde temini, kullandırmak, kullanmak, tehdit, hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yöneticisi oldukları internet siteleri aracılığıyla fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 18'i ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na götürüldü.