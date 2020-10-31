Hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ile Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Hisar ve Avlamış mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip ile titizlikle yürütülen analiz çalışmaları sonucunda, Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında nitelikli hırsızlık, suç eşyasının satın alınması" gibi suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli tutuklandı. Dört zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.