Eskişehir merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, telefonda kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp 8 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Eskişehir merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, telefonda kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp 8 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bazı şüphelilerin, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Şahısları takip ediyoruz.", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış." gibi yalanlarla dolandırıcılık yaptığına yönelik şikayetlerinin artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Jandarma, 8 kişinin çok miktarda ziynet eşyası ile 135 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için Eskişehir, Ankara, Şanlıurfa, İstanbul, Yozgat ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 30 cep telefonu ile hard disk, SIM kart ve kredi kartları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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