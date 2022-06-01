Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

01.06.2022 17:07
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alan, uyuşturucu bulunduran kişilerin yakalanması, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacıyla; Eskişehir kent merkezi, Alpu ilçesi ile Afyonkarahisar ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM) aylarca süren titiz çalışması neticesinde; Eskişehir kent merkezinde 15 şüpheli, Alpu ilçesinde 20 şüpheli, Bursa'da 1 şüpheli ve Afyonkarahisar'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 37 şüphelinin ev ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.

150 Jandarma personeli ve Narkotik Köpek Timleri'nin katılımı ile yapılan aramalarda; 175 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 5 gram kokain, 171 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 kök ekili kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet kuru-sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek, 4 adet pala, 6 adet sustalı ve kelebek tabir edilen bıçak ile 2 adet jop ve 19 adet cep telefonu ele geçirildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde arama yapılan ev ve araçlarda suç unsuru bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında "Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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