Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

7 saat önce

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir, Bursa ve Antalya'da belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda 43,4 gram eroin, 29 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik hap, 8,6 gram skunk, 3,90 gram esrar, 2 hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol, 2'si savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:44 Kaynak: AA
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