Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı

Anadolu Üniversitesi 2019-2020 Öğrenci Futbol 2. Ligi ilk haftasında, Yunus Emre Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) karşı karşıya müsabakayı 7-0'lık skor ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu kazandı.



Maça hızlı başlayan Eskişehir Meslek Yüksekokulu art arda bulduğu goller ile ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili bir oyun sürdüren EMYO, Yunus Emre Meslek Yüksekokuluna karşı üstünlüğünü koruyarak 3 gol daha buldu. 7 gollük galibiyetle lige iddialı bir giriş yapan EMYO ekibi, ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.



"Birinci lige tekrar dönmeyi hedefliyoruz"



Maç sonu değerlendirmelerinde lige namağlup bir şekilde devam etmek istediklerini belirten Eskişehir Meslek Yüksekokulu Takım Kaptanı Burak Çetin, "İyi bir maç oldu. Takımımız hazır olduğu için kolay geçti. Kadro olarak gayet kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Ligde namağlup bir şekilde ve kısmetse hiç gol yemeden ilerlemek istiyoruz. Birinci lige tekrar dönmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR