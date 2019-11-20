Son Dakika Haberleri: Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı
Son Dakika Yaşam Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı - Son Dakika

Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi 2019-2020 Öğrenci Futbol 2. Ligi ilk haftasında, Yunus Emre Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) karşı karşıya müsabakayı 7-0'lık skor ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu kazandı.

Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi 2019-2020 Öğrenci Futbol 2. Ligi ilk haftasında, Yunus Emre Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) karşı karşıya müsabakayı 7-0'lık skor ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu kazandı.


Maça hızlı başlayan Eskişehir Meslek Yüksekokulu art arda bulduğu goller ile ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili bir oyun sürdüren EMYO, Yunus Emre Meslek Yüksekokuluna karşı üstünlüğünü koruyarak 3 gol daha buldu. 7 gollük galibiyetle lige iddialı bir giriş yapan EMYO ekibi, ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.


"Birinci lige tekrar dönmeyi hedefliyoruz"


Maç sonu değerlendirmelerinde lige namağlup bir şekilde devam etmek istediklerini belirten Eskişehir Meslek Yüksekokulu Takım Kaptanı Burak Çetin, "İyi bir maç oldu. Takımımız hazır olduğu için kolay geçti. Kadro olarak gayet kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Ligde namağlup bir şekilde ve kısmetse hiç gol yemeden ilerlemek istiyoruz. Birinci lige tekrar dönmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Futbol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EURO 2020 Elemeleri tamamlandı! İşte şampiyonayı garantileyen 20 ülke
Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum? UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:08:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]