"Eskişehir Millet Bahçesi"nde son aşamaya gelindi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, yapımında son aşamaya gelinen Eskişehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek bahçenin 52 dönümlük arazi üzerine kurulduğunu söyledi.

Millet Bahçesi'nin altında 24'ü engelliler için olmak üzere 484 kapasiteli otoparkın bulunduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Eskişehir Millet Bahçesi, 81 ilde hatta bazı ilçelerde de bitirilen, yapımı devam eden millet bahçelerinin fikir babasıdır. Burası bildiğiniz gibi Eskişehirspor'un efsaneler ürettiği eski Atatürk Stadyumu. Türk Dünyası Kültür Ajansı olarak stadyum yerine yapılaşmaya açmadan büyük bir rekreasyon alanı millet bahçesi yapacağımızı 2014 yılında söylediğimizde pek inandırıcı gelmemişti ama bugün eser ortaya çıkıyor. Yeni stadyumu da yine Türk Dünyası Kültür Ajansı katkılarıyla yaptık. Bahçenin altında bulunan otopark, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığına çözüm getireceğini ümit ediyoruz."

Millet bahçesinin içerisinde millet kıraathanesinin de olacağını belirten Avcı, buranın özellikle gençlerin ve emeklilerin gelerek keklerini yiyip kitaplarını okuyacakları, çalışmalarını yapacakları, her türlü kültürel faaliyet için halkın hizmetinde olacak bir mekan olarak tasarlandığını söyledi.

Avcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmalarımızı bir ay içerisinde bitirmeyi ümit ediyoruz. Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın programının uyması halinde açılışını yapmasını çok arzu ediyoruz. Yeşili bol, yapılaşmaya izin verilmeyen yürüyüş yolu, paten ve bisiklet yolu ayrı olan bir bahçe. Millet bahçesi Eskişehir açısında da büyük bir kazanım. Eskişehir'de olduğu gibi birçok ilde, şehir içinde kalmış şehir stadyumları şimdi millet bahçesine dönüşüyor Eskişehir'den hareketle. Bu yüzden bize bazı belediye başkanları kızıyor olabilir. Bazen, millet bahçesi yapılan yerlerde 'biz orayı yapılaşmaya açacaktık, belediyeye gelir temin edecektik, siz bizim ekmeğimize mani oldunuz' diyorlar ama yeşilin yerini hiçbir şey tutmaz. Para nereden olsa kazanılır. Belediye başka gelir kaynakları bulabilir. Şehir merkezlerinde böyle gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve tüm vatandaşların istifade edeceği bu tür mekanlara ihtiyaç var."

Nabi Avcı daha sonra Dede Korkut Parkı'nda incelemelerde bulundu.