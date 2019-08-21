Son Dakika Haberleri: Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Günyüzü'nde
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Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Günyüzü'nde

30 dakika önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, "EİYAP ve Köy Köy Eskişehir" projeleri kapsamında ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Günyüzü'nde, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, "EİYAP ve Köy Köy Eskişehir" projeleri kapsamında ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Eskişehir Günyüzü ilçesine ziyarette bulunan Prof. Dr. Günay, ilçede Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u ziyaret etti. Başkan Durgut Prof. Dr. Günay' a Günyüzü ilçesine has zili dokuma kilim hediye etti. Belediyeden sonra Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik' i ziyaret eden Prof. Dr. Günay, Ak Parti Günyüzü ilçe teşkilatı, Gecek mahallesi ve Yeşilyaka mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların ve mahallelerin sorunlarını dinleyen Prof. Dr. Günay, en kısa zamanda vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulacağız dedi.

Prof. Dr. Emine Nur Günay Günyüzü'nde kadınlarla birlikte hamur açtı

Milletvekili Günay, ilçenin Gecek mahallesinde vatandaşlarla buluştuktan sonra bir dizi ev ziyaretlerinde bulundu. Mahallede Mustafa Şişman'ın evini ziyarete giren Prof. Dr. Günay, yufka ekmeği yapan kadınlara selam vermek için girdiği tandırlıkta kadınlarla birlikte hamur açtı. Günay, ev sahibine hediyesini verdikten sonra mahalleden ayrıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
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