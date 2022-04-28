ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak

28.04.2022 12:24

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Hedefimiz 2023 yıl içinde TEI-TS1400 motorunun bütün testleri başarıyla geçerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insanlı uçuş sertifikasını almasıdır.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Hedefimiz 2023 yıl içinde TEI-TS1400 motorunun bütün testleri başarıyla geçerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insanlı uçuş sertifikasını almasıdır." dedi.

Akşit, AA muhabirine, üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek TEI-TS1400 motorunun TEI'de görevli Türk mühendislerinin ve teknisyenlerinin ürünü olduğunu söyledi.

TEI-TS1400'ün çeşitli testlerden geçtiğinin vurgulayan Akşit, şöyle konuştu:

"Gelecek günlerde daha yüksek, daha zorlu güç değerlerinde testler gerçekleştireceğiz. Testlerin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün insanlı uçuşlar için iznini bekleyeceğiz. O aşamaya gelindiğinde insanlı test uçuşu Gökbey'de başlayacak. Motorumuz şu anda helikopterimizi kaldıracak maksimum sürekli gücü üretiyor. Hedefimiz 2023 yıl içinde TEI-TS1400 motorunun bütün testleri başarıyla geçerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insanlı uçuş sertifikasını almasıdır. Daha sonra da insanlı uçuş testleri yapılacak. 2023 yılı bitmeden milli helikopterimizde insanlı uçuşu başarmayı hedefliyoruz."

"Helikopter motorumuzu maksimum sürekli güç devrine ulaştırdık"

Prof. Dr. Akşit, Gökbey'in dişli kutusunu Eskişehir'de kurulu bulunan Alp Havacılık'ın yaptığını dile getirdi.

Alp Havacılık'ın dişli kutularının üretilmesi konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayan Akşit, "Milli helikopterimiz Gökbey'in motor projesi bize gelince, motorun en kritik alt sistemi olan dişli kutusu için Alp Havacılık'ın kapısını çaldık. Bizim mühendislik desteğimizle, onlar da bir tasarım ve mühendislik ekibi kurdular. Dişli kutusunu Türkiye'de tamamen özgün ve yerli olarak geliştirdik." ifadesini kullandı.

Alp Havacılık'ın dişli kutusunu uluslararası kalite standartlarında ürettiğine işaret eden Akşit, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk milli dişli kutusuyla ilk milli helikopter motorumuzu maksimum sürekli güç devrine ulaştırdık. İlk kez üretilen dişli kutusuyla bunu ilk denemede başarmak çok önemli. TEI-TS1400 motorunda yerlileştirilmiş aksesuarlarla 23 bin devir/dakika maksimum çıkış devrine ve maksimum sürekli güç olan 1400 beygirin üzerine çıktık."

ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak

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Helikopter, Eskişehir, Havacılık, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Milli helikopter motoru, 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak - Son Dakika
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