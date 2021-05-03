ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi"

03.05.2021 09:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada konuşan Akar, Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti.

ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar, Eskişehir, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Akar: 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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