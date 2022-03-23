ESKİŞEHİR MOBİLYA FUARI AÇILDI - Son Dakika
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ESKİŞEHİR MOBİLYA FUARI AÇILDI

23.03.2022 17:04

TÜYAP tarafından düzenlenen Eskişehir Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Yan Sanayi Fuarı, kapılarını açtı.

TÜYAP tarafından düzenlenen Eskişehir Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Yan Sanayi Fuarı, kapılarını açtı. Açılışta konuşan Vali Erol Ayyıldız "Bu organizasyonun ilimizin ve bölge illerimizin ekonomisine, sanayisine, ticaretine, turizmine, sosyal ve kültürel hayatına katkılar sunacak yansımalarının olacağına inanıyoruz" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılış programına Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Arslan, ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TÜYAPAnadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile çok sayıda kişi katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, bölgenin mobilya sektöründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Firmalara kendi üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısını yansıtabilme ve doğrudan ticari bağlantı kurabilme fırsatı sunabilmek, yerli üretimi desteklemek ve yerli tedarikçilerle iş geliştirmek amacıyla Eskişehir mobilya sektörünün üretici ve ithalatçı firmalarını, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren mobilya, halı, aydınlatma, dekorasyon ve yan sanayi sektör temsilcilerini gönül şehri Eskişehir'imizde buluşturuyoruz. Mobilya sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan bölgemizin burada üretilen ürünlerinin dünyaya tanıtılmasıyla ilgili yapılacak çalışmalardan biri olan bu organizasyonun ilimizin ve bölge illerimizin ekonomisine, sanayisine, ticaretine, turizmine, sosyal ve kültürel hayatına katkılar sunacak yansımalarının olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen fuarda, Eskişehirli üreticileri 20 farklı şehirden gelecek 25 bine yakın sektör profesyonelleriyle buluşturmayı istediklerini ifade eden TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, "Eskişehir mobilyasının potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyerek yola çıktığımız, Eskişehir'in ilk mobilya ihtisas fuarında Eskişehir'in önemli üreticilerini, yurt dışından 27 farklı ülkeden ve yurt içinden 20 farklı şehirden gelecek 25 bin sektör profesyoneliyle buluşturacağız. Eskişehir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren önemli katılımcıların olumlu iş bağlantıları kurarak şehir ve bölge ekonomisine artı değer kazandırması için fuarla ilgili hazırlıklarımızı aylardır sürdürdük. Bugün ise çok değerli destekçilerimiz ve iş birlikçilerimizle beraber fuarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Ayyıldız ile beraberindekiler stantları gezerek bilgi aldı. Fuar, 23- 27 Mart 2022 tarihlerinde, saat 10.00-19.00 arasında ücretsiz gezilebilecek.

ESKİŞEHİR MOBİLYA FUARI AÇILDI
ESKİŞEHİR MOBİLYA FUARI AÇILDI
ESKİŞEHİR MOBİLYA FUARI AÇILDI
ESKİŞEHİR MOBİLYA FUARI AÇILDI

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR MOBİLYA FUARI AÇILDI - Son Dakika


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