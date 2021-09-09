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"Eskişehir Model Fabrika" için işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

"Eskişehir Model Fabrika" için işbirliği protokolü imzalandı

09.09.2021 16:29

Üretimde verimliliğin arttırılması, dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve sanayiye model olması hedefiyle Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından projelendirilen "Eskişehir Model Fabrika" için protokol imzalandı.

Üretimde verimliliğin arttırılması, dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve sanayiye model olması hedefiyle Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından projelendirilen "Eskişehir Model Fabrika" için protokol imzalandı.

ESO ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında imzalanan protokol ile proje çalışması devam eden "Eskişehir Model Fabrika" için çalışmalar geliştirilecek. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın imzaladığı protokol kapsamında merkezin işleyişi, ortak iş birliği ve proje alanları, eğitim ve laboratuvar paylaşımı ile merkezi tanıtımı gibi alanları kapsayan projeler hayata geçirilecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Model Fabrika için işbirliği protokolü imzalandı
Eskişehir Model Fabrika için işbirliği protokolü imzalandı

Amelia Hamlin, geri dönüşüm, Eskişehir, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Eskişehir Model Fabrika' için işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Eskişehir Model Fabrika" için işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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