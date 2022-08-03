Motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızı tutuklandı

03.08.2022 11:28
Motosiklet hırsızı tutuklandı

Eskişehir motosiklet çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir motosiklet çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak amacı ile özel bir ekip kurdu. Yapılan uzun süreli saha ve kamera çalışmaları sonucunda, tespit edilen M.E.A (17) isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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