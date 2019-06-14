ESKİŞEHİR Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti
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Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçtiESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis timlerine görüntü ve ses kaydedebilen yaka kameraları dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti
ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis timlerine görüntü ve ses kaydedebilen yaka kameraları dağıtıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis
Tim Amirliği, Aselsan
tarafından üretilen yaka kamerası uygulamasına geçti. Motosikletli timler, yakalarındaki kameraları çalıştırarak uygulama ve toplumsal olayları kayıt altına alacak. İlk uygulamasını İsmet İnönü
1 Caddesi'nde yapan motosikletli timler, yakalarında kameranın yanı sıra 'görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır' yazılı uyarı yazısı da yer aldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaka kamerası uygulamasıyla vatandaşlardan gelen itirazları en aza indirmek ve olayları kayıt altına almak istediklerini ifade etti.
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