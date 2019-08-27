Eskişehir mühendisliği bırakıp cam işleme ustası oldu

Mühendisliği bırakıp cam işleme ustası oldu

Eskişehir'de gemi makineleri mühendisi olan Mustafa Cem Kılıç (30), sokakta gördüğü bir cam işleme ustasından etkilenerek mesleğini bırakıp 5 yıl önce kendisine atölye açtı. Camdan hediyelik eşyaların yanı sıra takı ve dekorasyon ürünleri yapan Kılıç, mühendislik mesleğini sevmesine rağmen cam işlemenin daha ağır bastığını ifade ederek, 'Beş sene önce bu atölyeyi kurduğumda artık mesleğimi bırakıp tam zamanlı olarak bu işi yapmaya başladım. Birçok mühendis mesleğini yaparken mutsuzdur aslında ama ben mesleğimi seviyordum. Herhalde cam işleme isteği biraz daha ağır bastıö dedi.

Eskişehir'de yaşayan gemi makineleri mühendisi Mustafa Cem Kılıç, 9 yıl önce sokakta gördüğü bir cam işleme ustasından etkilendi. Cam ustası olabilmek için kendi kendine yaptığı işlerin başarılı olduğunu gören Kılıç, 5 yıl önce mühendislik mesleğini bırakıp cam işleme ustalığına başladı. Tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu alanda kendisine atölye açan Kılıç, kısa sürede hediyelik eşyaların yanı sıra takı ve dekoratif ürünler yapmaya başladı.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ

Cam işleme ustası olabilmek için kursa ihtiyaç olmadığını ve çok pratik gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Cem Kılıç, 'Aslında bu benim mesleğim değil. Okulum bittikten sonra 3 sene kadar denizlerde, gemilerde çalıştım. Bu arada yine camla ilgileniyordum. Şans eseri cam işlemeyle uğraşan birisiyle tanıştık. Kendisi sokakta yapıyordu bu işi. İlk gördüğümde çok sevdim ve yavaş yavaş bu alana doğru ilerledim. Beş sene önce bu atölyeyi kurduğumda artık mesleğimi bırakıp tam zamanlı olarak bu işi yapmaya başladım. Birçok mühendis mesleğini yaparken mutsuzdur aslında ama ben mesleğimi seviyordum. Herhalde cam işleme isteği biraz daha ağır bastı. Mesleğimle ilgili bilgilerimi de burada kullanabiliyorum üzerinde çalıştığımız bazı aletler içinö dedi.

ATÖLYE SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Şu anda 3 tane atölyesi olan Kılıç, açık alev tekniğiyle çalıştığını ve ağırlıklı olarak takılar, biblolar, heykeller ürettiğini söyledi. Dekoratif ürünlerin hediyelik eşyaların öne geçmeye başladığını kaydeden Kılıç, 'Dekoratif objeleri de yeni üretmeye başladık ve bunlar takıların önüne geçmeye başladı. İnsanlar aldıkları şeylerin fonksiyonel olmasını istiyor. Özellikle Türkiye'de bir şeye para verecekleri zaman onun fonksiyonel olmasını istiyorlar ama yavaş yavaş bu algı kırılıyor. Ben 9 yıl önce camla tanışırken, şu anda cam koleksiyonu olan 5 yaşında çocuklar var. Bizim dönemimizde bu bir hayaldiö şeklinde konuştu.

KULLANILAN CAM YURT DIŞINDAN GELİYOR

Gemi mühendisliğinden cam işleme ustalığına geçiş yapan Cem Kılıç, soda camı olarak bilinen camların yurt dışından geldiğini ve Türkiye'de bulunmadığını ifade etti. Kılıç, 'Burada kullandığımız malzeme genelde soda camı olarak tabir ettiğimiz yumuşak cam. Biz özellikle İtalyan'dan gelen efetre camlarını kullanıyoruz. Burada kullandığımız bu madde ülkemizde yok. Diğer arkadaşlar da genellikle İtalyan camları kullanıyorlar. Bunun dışında Çekya, Almanya, Hindistan, Çin ve Amerikan camları varö dedi.

CEM USTALIĞI TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Eskişehir'de yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Odunpazarı ilçesindeki tarihi evlerin bulunduğu bölgede çok sayıda cam işleme ustası bulunuyor. Açık alev tekniğiyle yapıldığı için yoğun ilgi gören ustalar, camlardan hediyelik eşyaların yanı sıra kolye, küpe gibi takılarda üreterek satıyor.