Son Dakika Haberleri: Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Kaymakam Yavuz'a ziyaret
Son Dakika Güncel Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Kaymakam Yavuz'a ziyaret

Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Kaymakam Yavuz'a ziyaret

1 saat önce

Eskişehir'de faaliyet yürüten Muş Kültür ve Dayanışma Derneği ve Yönetim Kurulu üyeleri, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuzu makamında ziyaret etti.

Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Kaymakam Yavuz'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir'de faaliyet yürüten Muş Kültür ve Dayanışma Derneği ve Yönetim Kurulu üyeleri, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuzu makamında ziyaret etti.


Kaymakam Naif Yavuzu makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Yavuz'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yavuz, "Muş'un örf ve adetlerini Eskişehir'de yaşatıyorsunuz. Eskişehir'de yaşayan Muşlu kardeşlerimiz sık sık gelip gidemeseler bile Muş ile bir gönül bağları var. Gönül birlikteliği ile Eskişehir'de bulunan hemşerilerimizle birlikte bu kültürü yaşıyor ve yaşatıyorsunuz. Sizler bunu en güzel şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Dernek faaliyetlerinizde elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız. Muş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Taşçı'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Eskişehir, Osmaneli, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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