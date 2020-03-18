Eskişehir nüfusu ülke ortalamasından daha yaşlı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'İstatistiklerle Yaşlılar, 2019' raporuna göre, Eskişehir'deki yaşlı nüfus sayısı ülke ortalamasının üstünde.



Ülkemizde, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8,0 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.



Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor



Ülke genelinde yaşlı nüfus oranı 2019 yılında yüzde 9,1'e yükselirken, bu oran Eskişehir'de yüzde 11,5, bölge illerinden Bursa'da yüzde 9,3 ve Bilecik'te ise yüzde 11,5 oldu. - ESKİŞEHİR