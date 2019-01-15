Eskişehir Öğrenci Meclisi'nden Kazım Kurt'a Ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 16. Dönem Eskişehir İl Öğrenci Meclisi Başkanı Anıl İhsan Uslu ve çalışma grubu ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 16. Dönem Eskişehir İl Öğrenci Meclisi Başkanı Anıl İhsan Uslu ve çalışma grubu ile bir araya geldi.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Eskişehir İl Öğrenci Meclis Başkanı Anıl İhsan Uslu, öğrenci meclisleri ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi verdi. 'Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi'nin, TBMM Başkanlığı ile MEB arasında imzalanan protokolle 2004 yılında uygulamaya konulduğunu ifade eden Uslu, projenin çocuklara ve gençlere çoğulculuk ve katılımcılık konularında farkındalık ve beceri kazandırmanın hedeflendiğini belirtti. Eskişehir'de öğrenciler için projeler geliştirdiklerini söyleyen Uslu, Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı adayı olduğunu da vurguladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, öğrencilerin bu tarz projelerde yer almalarının oldukça önemli olduğunu belirtti. Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Gençler kendini her alanda geliştirmeli ve her alanda temsil edilebilmeli. Bu gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatı. Ben ziyaretinden dolayı Anıl İhsan Uslu'ya teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Yolu açık olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

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