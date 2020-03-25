Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'den "torba kanun" teşekkürü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'den 'torba kanun' teşekkürü - Son Dakika Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'den "torba kanun" teşekkürü

6 saat önce

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (EOSBB) Nadir Küpeli, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, yeni düzenlemelerin iş dünyasına nefes aldırmaya yönelik önemli...

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'den

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (EOSBB) Nadir Küpeli, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, yeni düzenlemelerin iş dünyasına nefes aldırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu belirtti.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi ve genel hayata olan etkilerinin giderek artması neticesinde gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan peş peşe önlemlerin hızla devreye alındığını, bu kapsamda TBMM'de de ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren torba yasanın kabul edildiğini hatırlattı.

Torba yasayla getirilen yeni düzenlemelerin iş dünyasına ve çalışanlara nefes aldırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu vurgulayan Küpeli, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve milletvekillerimize hızla karar alıp yasayı kısa sürede hayata geçirdikleri ve onayladıkları için teşekkür ediyoruz. Yeni ekonomik paket ve kararlarla ülke olarak bu zor dönemi el birliği içinde hızla atlatacağız."

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Küpeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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