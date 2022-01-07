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ESKİŞEHİR - Organize Sanayi Bölgesindeki sokak hayvanları gönüllülere emanet - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Organize Sanayi Bölgesindeki sokak hayvanları gönüllülere emanet

07.01.2022 11:21

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) iş yeri sahipleri ve çalışan gönüllü hayvanseverler tarafından 2 yıl önce kurulan Organize Patiler Komisyonu, yüzlerce sokak köpeğinin gıda ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra bakımını üstleniyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) iş yeri sahipleri ve çalışan gönüllü hayvanseverler tarafından 2 yıl önce kurulan Organize Patiler Komisyonu, yüzlerce sokak köpeğinin gıda ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra bakımını üstleniyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sokak köpeği sayısının artması üzerine çalışanlar, hayvanların beslenmesi ve bakımı için bir araya gelerek Organize Patiler Komisyonu oluşturdu.

Farklı iş kademelerinde görev yapan 125 kişiden oluşan komisyon, EOSB'deki yüzlerce köpek için belirlenen noktalara ayda yaklaşık 3 ton mama bırakıyor. Köpeklerin kısırlaştırması ve bakımlarını da üstlenen komisyon, geçen yıl 6 sokak hayvanını da sahiplendirdi.

EOSB'deki bir şirketin yönetim kurulu başkanı da olan Organize Patiler Komisyonu Başkanı Halis Korkmaz, AA muhabirine, 2005'te yatırım için geldiği Eskişehir'deki fabrika inşaatında bir çöp poşetinde 3 köpek yavrusu görmesi üzerine bölgede bulunan sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Poşet içindeki köpek yavrularının bakımını yaptırıp büyüttüğünü belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hayvanseverlerle bir araya gelip Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde kocaman bir grup olduk. Dışarıdan OSB'ye çok fazla köpek getirip bırakılıyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sokak hayvanı sayısı 850'ye çıktı. OSB bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. Çünkü OSB dışında çalışan insanlar bizim sorunlarımızı bilemez. Buraya terk edilmiş sokak hayvanlarını tedavi etmekle göreve başladık. Komisyon içinde 7 grup oluşturduk. Üçer kişiden oluşan her grupta alan sorumluları var. Bu sorumlular alanlarını belirleyip besleme merkezi kuruyor. Böylece bütün alandaki sokak köpeklerine hakim oluyoruz."

"Ayda ortalama 30 bin lira giderimiz oluyor"

Korkmaz, EOSB'deki bütün hayvanların bakımını ve aşılamalarını yaptıklarını, son bir yılda 5-6 sokak hayvanını sahiplendirdiklerini aktardı.

Bölgede hemen hemen her ırktan sokak köpeğinin bulunduğunu bildiren Korkmaz, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bize mama desteği vermeye başladı. Bir veteriner grubuyla anlaşıp yaralı köpeklerin tedavisini üstlendik. Kısırlaştırma çalışmaları yaptık. Eskişehir'deki merkez ilçe belediyeleri kısırlaştırma sürecinde bize destek verdi." dedi.

Korkmaz, gönüllülerle desteklerinin sınırlı kaldığını dile getirerek, yüzlerce hayvana bakmanın ve kısırlaştırmanın zor olduğunu belirtti.

Haftada 7-8 kısırlaştırma işlemi yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Bu sayının daha da artması gerekiyor. Her ay bölgeye her biri 15-20 kilogram olan 150 paket mama bırakıyoruz. Ayda ortalama 30 bin lira giderimiz oluyor." ifadesini kullandı.

Fabrikasının önündeki alanı barınak gibi yaptı

Halis Korkmaz, birçok iş insanının ve fabrikanın kendilerine destek olduğunu bildirdi.

Kendisine ait fabrikanın ön bahçesinde sokak hayvanları için 500 metrekarelik alan ayırdığını aktaran Korkmaz, bu bölümün Organize Patileri Komisyonunun barınağı gibi olduğunu vurguladı.

Tedavi ve bakımları yapılan sokak köpeklerinin çok mutlu olduğunu anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Hiçbir saldırganlıkları yok. Organize Sanayi Bölgesi'nde 500 ila 1000 metrekare arasında bir alan istiyoruz. Bu alan bize tahsis edildiğinde burada hayvan bakım merkezi kurmak istiyoruz. Ancak o zaman bölgedeki sokak hayvanlarını kontrol altına alabiliriz. Çünkü bu hayvanların bir yere götürülüp kısırlaştırılarak yeniden bölgeye getirilmesi ciddi maliyete neden oluyor. Böylesine bir merkezimiz olursa daha fazla kısırlaştırma yapma imkanımız olacak. Basit tedavilerin ve operasyonların yapılabileceği kliniği içeren bir merkezimiz olsun istiyoruz. Hijyenik, sağlıklı bir merkez olsun. Sokak hayvanları için oyun alanı da yapmak istiyorum."

ESKİŞEHİR - Organize Sanayi Bölgesindeki sokak hayvanları gönüllülere emanet
ESKİŞEHİR - Organize Sanayi Bölgesindeki sokak hayvanları gönüllülere emanet
ESKİŞEHİR - Organize Sanayi Bölgesindeki sokak hayvanları gönüllülere emanet

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Organize Sanayi Bölgesi, Sokak Hayvanları, Eskişehir, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Organize Sanayi Bölgesindeki sokak hayvanları gönüllülere emanet - Son Dakika


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