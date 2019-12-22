Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 100 bin ceviz fidanı dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 100 bin ceviz fidanı dağıttı - Son Dakika

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 100 bin ceviz fidanı dağıttı

6 saat önce

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 100 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 100 bin ceviz fidanı dağıttı, System.String[]

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 100 bin adet ceviz fidanı dağıttı.


Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen soğuk iklime dayanıklı yerli Anadolu cevizleri 10'arlı ve 20'şerli balyalar halinde kırsal yerleşim yerlerine sevk edilerek vatandaşlara dağıtıldı. 9 ilçe merkezinde dağıtım yapılırken, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerine bağlı 43 mahalleye de fidan gönderildi. Bazı ilçelerde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile fidan dağıtım etkinlikleri düzenlendi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Son yıllarda ceviz ve badem fidanı üretimine önem verdik. Ceviz hem orman ağacı hem de vatandaşlara gelir sağlayan bir ziraat ağacı. Köylülerimiz dağıtığımız fidanları bahçelerine, tarlalarına dikerlerse kendileri ek gelir kazanmış olacaklardır. Yetiştirdiğimiz 180 bin ceviz fidanının 100 bin adedini sonbaharda dağıttık, kalan 80 bin fidanı da ilkbaharda dağıtacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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