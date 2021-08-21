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Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek - Son Dakika

Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek

21.08.2021 11:05

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Eskişehir Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen milyonlarca fidan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının izini silmek için hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Eskişehir Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen milyonlarca fidan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının izini silmek için hazırlandı.

Kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan 1695 dekar alandaki Eskişehir Orman Fidanlığı, kapladığı alan ve kapasitesi itibarıyla Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından biri olarak 1937 yılından bu yana ülkenin yeşillenmesi için faaliyet gösteriyor.

Kurulduğu günden bu yana 1 milyar 20 milyon fidanın yetiştirildiği fidanlıkta, şimdilerde Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınlarında zarar gören sahaların yeniden yeşermesine katkı sağlamak için çalışmalar yürütülüyor.

Aralarında karaçam, kızılçam, fıstık çamı, sedir, akasya, akçaağaç, badem, ceviz ve dişbudak gibi çeşitlerin bulunduğu dikime hazır 11 milyon fidanın oluşturulduğu Eskişehir Orman Fidanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının talebiyle üretim kapasitesini 3 katına çıkartabilecek.

"Fidanlarımızı o topraklarda yeşerteceğiz"

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınların toplumun her kesimini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Orman yangınları nedeniyle Türkiye'de yüzbinlerce ağacın, bitkinin ve canlının yok olduğunu anımsatan Temel, "Fakat doğa her zaman kendisini yenileyerek bize fazlasıyla yardımcı oluyor. Yanan alanlarda gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra müdürlüğümüz bünyesindeki fidanlarımızı o topraklarda yeşerteceğiz. Eskişehir Orman Fidanlığı'nda 220 çeşit bitkinin yetiştiriliyor. Bunların 180'i orman ağaçlarından oluşuyor." diye konuştu.

Temel, yangın bölgelerindeki arazilerde yoğun bir çalışmanın gerçekleştirileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"Yanan ağaçların sahadan çıkarılması gerekiyor. Tabiri caizse bu bir defin işlemi gibi. Temizliği yapılmadan, ekim işi yapılamaz. Milyonlarca metreküp alan temizleniyor. Ağaçlar kesilip sahadan çıkarılacak. Akabinde de toprak işlemesi yapılacak. Daha sonra da ekim ve dikim çalışmaları başlayacak. İnşallah gelecek seneye sonbahar mevsiminde büyük bir kısmı ağaçlandırılmış olacaktır. Ormanların karbonu bağlama gibi, havayı temizleme gibi bir özelliği var. O yüzden de ormanın yaşam için önemi çok fazla. Yaraların sarılmasında kurumumuzun da faydasının olacağını bilmek bizi teselli ediyor."

Türkiye'nin ağaca ve ormana sahip çıkması gerektiğini anlatan Temel, "Bugüne kadar Eskişehir Orman Fidanlığı olarak 1 milyar 20 milyon fidan ürettik. Milyonlarca fidanımızla Akdeniz ve Ege bölgesindeki yangın alanlarını tekrar yeşertmek için hazırız. Kapasitemizin üstüne çıkarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

Temel, orman teşkilatı olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek
Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek
Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek
Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek
Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek

Orman Yangınları, Eskişehir, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Orman Fidanlığı, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının izini milyonlarca fidanla silecek - Son Dakika


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