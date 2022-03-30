Eskişehir Ormanspor'un 41 yaşındaki oyun kurucusu golleriyle takımı sırtlıyor - Son Dakika
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Eskişehir Ormanspor'un 41 yaşındaki oyun kurucusu golleriyle takımı sırtlıyor

30.03.2022 10:59

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Ormanspor'un oyun kurucusu Ramazan Döne, attığı gollerle takımının zirveye tutunmasında pay sahibi oldu.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Orman spor'un oyun kurucusu Ramazan Döne, attığı gollerle takımının zirveye tutunmasında pay sahibi oldu.

Hentbola 10 yaşında memleketi Rize'nin İslampaşa Spor Kulübünde başlayan 41 yaşındaki sporcu, daha sonra Ankara Çankaya Belediyespor ve Beşiktaş formalarını giydi.

Sağ oyun kurucu pozisyonunda Eskişehir Ormanspor'da aktif spor yaşantısını sürdüren iki çocuk babası Döne, bunun yanı sıra İstanbul Sultanbeyli'deki Ahmet Yener Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Takımda kendinden yaşça küçük sporculara da deneyimiyle yol gösteren Döne, ekibin skor yükünü de sırtlıyor. Döne, ligde 2021-2022 sezonunda 17 maçta rakip fileleri 134 kez havalandırdı. Eskişehir Ormanspor ligde attığı 476 golle 4'üncü, Ramazan Döne de 147 gol atan Antalyasporlu Ali Emre Babacan'dan sonra ikinci sırada bulunuyor.

Tecrübeli hentbolcu Ramazan Döne, AA muhabirine, 1991 yılında başladığı hentbolda çeşitli yaş gruplarında milli takımlarda 400'ün üzerinde maça çıktığını söyledi.

Kariyeri boyunca fazla kulüp değişikliği yapmadığını belirten Döne, "İslampaşa'dan başka 8 sezon Ankara'da Çankaya Belediyespor, 15 sezon da Beşiktaş'ta mücadele ettim. Bu yıl da Eskişehir Ormanspor için ter döküyorum. Hedefleri olan bir takım olduğu için burayı tercih ettim. Nitekim hedeflerimize adım adım gidiyoruz. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'ndaki hayallerimizi gerçekleştirmek için ilerliyoruz." diye konuştu.

"Çocuklara hentbolu aşılamak istiyorum"

Ramazan Döne, beden eğitim öğretmeni olarak görev yaptığı Sultanbeyli'deki ortaokulun yöneticileri ve öğrencilerinin kendisine destek verdiğini anlattı.

Okuldaki meslektaşlarının ve öğrencilerinin, maçlarını ekrandan izlediği bilgisini veren Döne, şöyle devam etti:

"Maçtan sonra okula gittiğimde devamlı karşılaşmayla ilgili yorumlar yapıyorlar. Benim için çok güzel bir duygu oluyor. Okulda göreve başladığımda adımı söylediğimde öğrencilere Google'da beni araştırmış. Bir sonraki hafta derse gittiğimde 'Hocam senin videolarını seyrettim' gibi birçok cümle kurdular. Hentbolu tanıtma ve çocuklara sevdirme anlamında böyle durumlar çok güzel oluyor. İstanbul'da hentbol branşında bir okul takımı çıkartmak istiyorum. Oradaki çocuklara hentbolu aşılamak istiyorum."

Döne, arkadaşlarının desteğiyle takımın skor üretmesine katkı sağladığına değinerek, "Bu konuda takım arkadaşlarımın emeği çok fazla. Onlar sayesinde çok fazla gol atabiliyorum. Gol krallığını elde etmek isterim ancak illa ki gol kralı olacağım diye bir hedefim yok. Akışına bırakıyorum. Sezon sonunda ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Kendimi çok genç hissediyorum"

Döne, Eskişehir Ormanspor'daki genç oyuncularla sürekli konuştuğunu belirtti.

Onlarla iletişiminden bahseden Döne, şunları kaydetti:

"Kendimden örnekler vererek deneyimlerimi gençlere aktarıyorum. Yetenekli ve başarılı çocuklar var. İnşallah onlar da bizim gibi üst liglerde, yurt dışında, milli takımlarda oynayabilirler. Gençlerle oynamak ve onlara deneyimlerini aktarmak çok hoşuma gidiyor. Gençlerin sürekli arkasındayım. 41 yaşındayım ama kendimi o yaşta hissetmiyorum. Kendimi çok genç hissediyorum çünkü hentbolu seviyorum. Oynayabildiğim yere kadar oynayacağım. Hala oynamak istediğim için başka bir hayat planım yok. Hentbol oynamayı bıraktıktan sonra antrenörlük ve yöneticilik yapabilirim ancak henüz daha erken. Bir iki yılım daha var."

Tecrübeli oyuncu, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde kaliteli takımlar ve oyuncularını bulunmasına rağmen yurt dışı sahnesine çıkıldığından, rakiplerle mücadelede zorlanıldığını dile getirdi.

Kulüplerin hentbola daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Döne, "Bu sayede Avrupa'da başarılar elde edebiliriz. Bu da milli takımın ve ligdeki takımların başarılı olmasıyla sağlanacaktır. Bir gün uluslararası arenalarda hem milli takım hem de kulüp takımlarıyla başarıyı yakalayacağımıza dair umudum var." değerlendirmesini yaptı.

Eskişehir Ormanspor'un 41 yaşındaki oyun kurucusu golleriyle takımı sırtlıyor
Eskişehir Ormanspor'un 41 yaşındaki oyun kurucusu golleriyle takımı sırtlıyor
Eskişehir Ormanspor'un 41 yaşındaki oyun kurucusu golleriyle takımı sırtlıyor

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Kaynak: AA

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