Vali Ayyıldız ile Milletvekili Avcı'dan Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleşen görüşmede bölgeye kazandırılacak yeni yatırımlar, iş dünyasının talepleri, Hasan Polatkan Havalimanına düzenlenen uçak seferleri konusu, OSB tarafından kurulması planlanan EOSB Teknik Üniversitesi ve Serbest Bölge konuları görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı'nın, Eskişehir OSB yönetimin şehre ve bölgeye yeni yatırımlar kazandırmak adına çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü, parti olarak şehir ve ülke ekonomisine, istihdamına ve refahına katkı sunan sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını belirttiği bildirildi.

Milletvekili Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız. Eskişehir OSB yönetimi olarak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına çok değerli çalışmalar yürütmektesiniz. Sizlerin, sanayicilerimizin bütün sorun ve beklentilerinin farkındayız. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntıları da biliyoruz ve bunların tümünün Ankara'da takipçisi oluyoruz. Talep ve beklentilerinizi gerek ilgili bakanlarımıza gerek partimizin üst kademesine gerekse Cumhurbaşkanımıza bizzat iletiyoruz. Ankara'daki sorunların çözümü için her zaman sizlerin yanındayız ve Eskişehir'in taleplerinin takipçisiyiz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Küpeli, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi.

Son yıllarda yatırımcıların bölgeye ilgisinin bir hayli yoğun olduğunu, OSB'nin toplam büyüklüğünü aşama, aşama 50 milyon metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Küpeli, şunları ifade etti:

"4 sene önce yapılaşmaya açtığımız 1. Gelişme Bölgemizin, bugün itibariyle yüzde 90'ı dolmuş durumda. Diğer rezerv alanlarımızı kamulaştırarak yatırımcılarımıza sunmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. Uzun vadede yeni yatırım alanı sıkıntısı çekilmemesi ve Eskişehir'e çok sayıda yeni sanayi yatırımı geleceğini bildiğimiz için bölgemizin toplam büyüklüğünü önce 40 milyon ardından 50 milyon metrekareye çıkarmak için çalışıyoruz. İlk etapta 2,5 milyon metrekarelik bir alanının bölgemize kazandırılması konusunda Sayın Valimin önderliğinde bir çalışma sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede bu Bakanlığımızın da onayıyla bu işi sonuçlandırıp, yeni alanımızı yatırımcılarımıza sunacağız."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı'nın her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini aktaran Başkan Küpeli, "Milletvekili Nabi Avcı, her zaman bizlerin yanında oldu, Ankara'daki sıkıntılarımızın çözümü noktasında bizleri dinleyerek, bu sorunları aşmamızda bizlere her zaman yardımcı oldu. Kendilerinin bizlere katkısı çok büyüktür. Hem milletvekilimiz hem de bir büyüğümüz olarak geçmiş dönemde gerek OSB'deki yatırımlarda gerek meslek lisemizin yapımı ve izinleri konusunda, gerekse de sanayicimizin yaşadığı sıkıntıların, ilgili makamlara aktarılması ve sorunların çözümünde her zaman bize destek oldu. Kendisine müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.