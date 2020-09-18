Eskişehir OSB'den Arıman'a teşekkür plaketi - Son Dakika

Eskişehir OSB'den Arıman'a teşekkür plaketi

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva, Arıman Hırdavat Makine Genel Müdürü Serhan Arıman'ı ziyaret ederek ESBEM'e sağladığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

Eskişehir OSB'den Arıman'a teşekkür plaketi, System.String[]

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva, Arıman Hırdavat Makine Genel Müdürü Serhan Arıman'ı ziyaret ederek ESBEM'e sağladığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi ve EOSB ESBEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ayva, 2019 yılında personel belgelendirme ve gözetim hizmetleri sunmak amacıyla kurulan, 2020 yılından itibaren ESBEM Sınav Belgelendirme Gözetim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ünvanıyla faaliyet gösteren ESBEM ile Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sağlamış olduğu desteklerden dolayı Arıman'ı ziyaret ederek, teşekkür plaketi takdim ettiler.

"Kutsal eğitim davasına hizmet edenleri tebrik ediyorum"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, desteklerinden dolayı Serhan Arıman'a teşekkür ederek, "Yönetim olarak sanayicilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir heves ve azimle sürdürüyoruz. Bu süreçte de bize sizin gibi şehrini, ülkesini ve milletini seven insanlar lazım. Özellikle bizim çok önem verdiğimiz kutsal eğitim davasına hizmet eden, destekte bulunan tüm iş insanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Serhan beye hem ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezimize hem de Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize sağladıkları büyük malzeme desteği ve diğer önemli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür destekler yönetim olarak ne kadar doğru işler yapmış olduğumuzu, bize bir kez daha gösteriyor ve bizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.

"Gelişen sanayimize önemli katkı"

EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva ise, "Gelişen sanayimizi daha ileri taşımak, bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılamak adına 2019 yılında temelini attığımız, 2020 yılından itibaren ESBEM Sınav Belgelendirme Gözetim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ünvanıyla faaliyet gösteren merkezimize destek de bulunan Serhan Arıman'a tüm şirketimiz ve personelimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Sağlanan bu destekler ile merkezimiz, ilimizdeki sanayimize yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak, bu tür destekler bizleri mutlu ediyor, çalışma ve hizmet azmimizi daha da arttırıyor" dedi.

"Eskişehir OSB vizyoner çalışmalara imza atıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıman ise, Eskişehir OSB Yönetiminin göreve geldiği ilk günden beri çok güzel ve başarılı işlere imza attığını aktardı. Bu tür çalışmalara destek vermekten onur duyduklarını aktaran Arıman, "Eskişehir OSB'nin kaliteli ve hizmet odaklı vizyoner bakış açısı neticesinde, ileriye dönük birbirinde değerli ve kıymetli eserler ortaya çıkıyor. Her geçen gün büyüyen Eskişehir Sanayinin ihtiyaçları için kurulan ESBEM A.Ş. ile Özel EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bu vizyoner çalışmaların birer ürünü. Takdire şayan ve bir iş insanı olarak bizleri de çok heyecanlandıran çalışmalar. Bu çalışmalara destek olmak ise bizim görevimiz. Çocuklarımızın gelişimine katkı da bulunmak ise bizi her zaman mutlu eder. Bu desteklerimiz her zaman devam edecek" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir OSB'den Arıman'a teşekkür plaketi - Son Dakika

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