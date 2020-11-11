Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan - Son Dakika

Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan

11.11.2020 15:55
Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes" kapsamında EOSB içinde fidan dikildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes" kapsamında E OSB içinde fidan dikildi.

Türkiye'nin en yeşil OSB'si olduğu daha önce resmi olarak tescillenen Eskişehir OSB'ye 10 bin adet daha yeni ağaç fidanı dikilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes kampanyasına Eskişehir OSB Müdürlüğü destek verdi. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden Baş Mühendis Ender Tuncer'in katıldığı törenle OSB içinde belirlenen alanlarda ağaç fidanlarının dikimleri gerçekleştirildi. Törende bir açıklama yapan Başkan Nadir Küpeli "EOSB yönetimi olarak yeşile ve ağaçlandırmaya çok büyük önem veriyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' hadis-i şerifini kendimize şiar edinerek, göreve geldiğimiz günden bu yana on binlerce yeni ağaç fidanını bölgemiz içinde dikiyor ve sürekli bakımlarını yapıyoruz. Türkiye'nin en yeşil OSB'si ünvanına sahibiz, diktiğimiz yeni ağaçlarla bu ünvanımızı daha da güçlendiriyoruz. OSB içinde yatırımcılara arsa tahsisleri yaptığımız yeni bölgelerdeki alt ve üst yapı işleri bittikten hemen sonra, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesine geçiyoruz. Bu şekilde Anadolu Bozkırında her tarafı yemyeşil olan, doğayla iç içe bir sanayi bölgesini el birliğiyle büyütmeye devam ediyoruz. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüzün çok değerli destekleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında Eskişehir OSB içindeki yeni alanlarımızda bu yıl 10 bin adet yeni ağaç fidanı dikeceğiz. Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu bu önemli günde hem Eskişehir'in yeşiline hem de sanayimizin yeşil alanlarına büyük bir alan daha kazandırmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. İster Orman Müdürlüğümüzün belirlediği alanlara olsun, ister işyerlerinin bahçelerine, isterlerse kendi evlerinin bahçelerine ve tarlalarına olsun mutlaka ağaç diksinler. Çocuklarımıza daha yeşil bir ülke bırakmak için, bugünlerde çok daha fazla ağaç fidanı dikmek zorundayız. Bugün toprakla buluşan her ağaç fidanı geleceğimize nefes olacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan
Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan
Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan

Eskişehir, Küpeli, Kasım, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan - Son Dakika


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