Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde - Son Dakika

Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde

04.05.2021 13:11
Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisinin gelişimi açısından müjdeli bir haberi duyurdu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisinin gelişimi açısından müjdeli bir haberi duyurdu. Başkan Küpeli, İmişehir'deki 1. Gelişme Bölgesinde toplam 450 bin metrekarelik alandan oluşan ikinci KOBİ-OSB'yi hayata geçireceklerini açıkladı.

Eskişehir sanayine büyümesine ve gelişmesine güç katacak olan müjde Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli tarafından kamuoyuna açıklandı. Uzun zamandır küçük girişimci ve sanayicilerin yoğun şekilde talep ettiği yeni bir KOBİ-OSB kurulması için gerekli olan yasal izin süreçlerinin tamamladıklarını belirten Başkan Küpeli, "İmişehir'deki OSB alanımızın içinde toplam 450 bin metrekarelik bir alanda 120 KOBİ'nin uygun şartlarla sahibi olacağı 2. KOBİ-OSB'yi hayata geçiriyoruz. Eskişehir'imiz ve sanayimiz için hayırlı olsun. Burada yapılacak yatırımlarla hem KOBİ'lerimiz rahat bir şekilde üretim yapma imkanı bulurken, aynı zamanda en az 2 bin 500 kişiye de yeni iş imkanı sağlamış olacağız" dedi.

Sanayici KOBİ'lere müjde

Başkan Küpeli yeni kurulacak olan KOBİ-OSB ile yoğun talepleri karşılayacaklarını aktararak, "Eskişehir ekonomisinin itici gücü olan sanayimiz, son 4,5 yıllık dönemdeki yeni yatırımlarla büyük bir gelişme içinde, bu dönemde 100 yeni yatırımcıya 1 milyon 886 bin metrekare yer tahsis ettik. Bu yatırımlar tamamlandığında ise 7 bin kişiye iş imkanı sağlamış olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana Eskişehir sanayini büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eskişehir OSB'ye sürekli yeni yatırımcılar kazandırıyoruz. Eskişehir OSB çok ciddi bir büyüme içinde. Bugün ilk müjdeyi KOBİ'lerimize veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok önem verdiğimiz ve sanayimizin yükünü taşıyan KOBİ'lerimizden bize yoğun talep ve istekler geldi. Bizden sürekli yeni bir KOBİ-OSB alanı daha kurmamız isteniyordu. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve çeşitli sanayi sitelerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimiz bizden sürekli onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygun büyüklüklerde yatırım yapacakları arsa taleplerinde bulunuyorlardı. Birçok KOBİ'miz sanayi sitelerinde küçük işyerlerinde üretim yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu yerlerin çoğu üretim hacmi büyüyen işletmelere ne yazık ki yanıt veremiyor, mecburen firmalar çok sayıda farklı mekanda parça parça üretim yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu durum KOBİ'lerimizin hem üretim maliyetlerini arttırıyor hem verimlilik kaybına neden oluyor hem de farklı mekanlarda üretim yapmak yönetimsel olarak firmalarımızı oldukça zorluyordu. Bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere uzun süredir üzerinde çalıştığımız İmişehir'de yer alan OSB 1. Gelişme Bölgemizde toplam 450 bin metrekarelik alan da 120 işyerinin yer alacağı 2. KOBİ-OSB'yi hayata geçiriyoruz. Eskişehir sanayisine ve KOBİ'lerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

İkinci KOBİ-OSB'de 120 firmaya yer verilecek

İkinci KOBİ-OSB'nin detayları hakkında bilgi veren Başkan Küpeli, "Biliyorsunuz Eskişehir OSB olarak 2005 yılında birinci KOBİ-OSB'yi hazırlayarak yatırımcılarımıza sunmuştuk. 450 bin metrekarelik alanda kurduğumuz ilk KOBİ-OSB'de şu anda 98 firma var ve binlerce kişiye iş imkanı sağladılar. Burada gelişen ve büyüyen firmalarımızın bir kısmı OSB'mizde daha büyük fabrikalara ve işyerlerine geçtiler. Hem istihdamlarını arttırdılar, ihracata başladılar ve üretim kapasiteleri ciddi oranda arttı. KOBİ-OSB'miz birçok firmamız için büyüme ve gelişme merkezi oldu. Şimdi ilk KOBİ-OSB'den elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimiyle, ikinci KOBİ-OSB'yi çok daha gelişmiş bir altyapı ile hayata geçiriyoruz. Bölgenin kurulmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan alınması gereken yasal izin süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İmişehir'deki 1. Gelişme Bölgesinde kuracağımız ve sanayimize büyük bir ivme kazandıracak olan, yeni KOBİ-OSB'miz mevcut OSB'mizin tam ortasında bir konumda 450 bin metrekarelik geniş bir arazide 120 parselden oluşuyor. Bu parsellerin en küçüğü 3.041 metrekare ile en büyüğü 6.880 metrekare olacak şekilde planlandı. Böylece her tür KOBİ'mizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çok çeşitli büyüklüklerde parsel planlaması yapıldı. KOBİ'ler için hazırlanan bu parsellerde, her türlü altyapı eksiksiz bir şekilde yatırımcılara sunulacaktır. OSB'deki bir firma hangi altyapıya sahipse buradaki firmalarımızda aynı ve bazı konularda çok daha gelişmiş bir alt yapıyı kullanacaklar. KOBİ'lerimizden yoğun bir talep göreceğimize inanıyorum" dedi.

Yüksek katma değer sağlayan KOBİ'ler öncelikli olacak

EOSB Başkanı Nadir Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskişehir OSB Yönetimi olarak en önemli hedefimizi kuracağımız bu yeni KOBİ-OSB bölgesinde öncelikle yüksek katma değerli ürünler üreterek, ihracat odaklı üretim yapacak firmalara yer vereceğiz. Eskişehir sanayinin mevcut orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün dallarındaki mevcut yerini sağlamlaştırarak, çok daha inovatif ve yüksek katma değerli yeni ürünlerin üretilmesini sağlamak ve yatırımcıları KOBİ-OSB'ye kazandırmak temel hedefimiz. Ayrıca burada KOBİ'lerin üzerinden bazı yükleri alacak yeni tür bir yatırım modeliyle özellikle belirlenen yüksek teknoloji alanlarında sadece yüksek katma değerli ürün üreten firmaların özel imkanlarla KOBİ-OSB'de yatırım yapmalarını sağlayacağız."

İlk etapta 2 bin 500 kişiye iş imkanı

"Burada yapılacak yatırımlarla hem KOBİ'lerimiz rahat bir şekilde üretim yapma imkanı bulurken, aynı zamanda ilk etapta en az 2.500 kişiye de yeni iş fırsatı sağlamış olacağız. Zamanla firmaların büyümesi ile çalışan sayısının 3.500 kişiye ulaşacağını hesaplamaktayız. KOBİ-OSB'de yer tahsis edileceğimiz firmaların büyük çoğunluğunun 2022 yılı içinde üretime geçmesini hedeflemekteyiz. İkinci KOBİ-OSB projemiz hem Eskişehir sanayisine hem de ilimiz ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Küçük sanayicilerimizin sunduğumuz bu fırsattan en iyi şekilde yararlanacaklarına inanıyorum. Söz verdiğimiz şekilde, Eskişehir OSB Yönetim ve Denetim Kurulu olarak hem OSB'mizi hem sanayimizin daha da büyümesi ve yeni yatırımları şehrimize kazandırmak için sürekli çalışıyoruz. İkinci KOBİ-OSB projemiz, Eskişehir'imiz ve sanayimiz için hayırlı olsun." - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde
Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde
Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde
Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde
Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir OSB'den KOBİ'lere büyük müjde - Son Dakika Ekonomi


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