Eskişehir OSB'den Odunpazarı ve Tepebaşı kaymakamlarına ziyaret - Son Dakika

Eskişehir OSB'den Odunpazarı ve Tepebaşı kaymakamlarına ziyaret

08.12.2020 15:41
Eskişehir OSB'den Odunpazarı ve Tepebaşı kaymakamlarına ziyaret, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) heyeti, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal'ı makamlarında ziyaret etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) heyeti, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyarete, Başkan Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva ve Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya katıldı. İlk olarak Odunpazarı Kaymakamlığına gerçekleşen ziyarette Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin, Odunpazarı bölgesinde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarında üretimin durmaması için alınan ve alınacak tedbirler görüşülerek, ekonominin kalbi olan sanayide bu konuda azami kolaylığın gösterilmesi hususu dile getirildi. Ziyarette Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Bilgin'e bilgiler verdi. Küpeli, OSB yönetimi olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini ifade ederek, bu yıl yeni yatırımlar açısından son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaştıklarını aktardı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetiminin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Turgay Hakan Bilgin, hem salgın tedbirlerinin hassasiyetle uygulanması, hem de sanayideki üretimin devamlılığının sağlanması konusunda her zaman iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Bilgin, Eskişehir ekonomisinin en önemli gücü olan sanayi sektörünün bölgede daha da gelişmesi ve sorunların çözümü noktasında, bundan sonraki süreçte de Eskişehir OSB yönetimi ile iş birliği ve istişareye devam edeceklerini belirtti.

Odunpazarı Kaymakamlığı ziyaretinden sonra Başkan Küpeli, Başkan Vekili Saraç, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle ile beraber Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal'ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Önal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Eskişehir'in çok güçlü bir sanayi alt yapısına sahip olduğunu dile getirdi. İlçe sınırlarında bulunan Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin, Eskişehir Tren İstasyonu'nun, TEI (TUSAŞ) ve TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü gibi önemli kuruluşların bölgeye canlılık kattığını söyleyen Kaymakam Önal, Tepebaşı'nın hızla gelişen bir ilçe olduğunu sözlerine ekledi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Önal'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, "Öncelikle yeni görevinizde sizlere başarılar diliyoruz. Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini çok önemsiyoruz. Tepebaşı Kaymakamlığımız ile birlikte hareket etmeye, ilçemizin ve şehrimizin gelişimine katkı sunma noktasında iş birliği yapmaya her zaman hazırız. Ekonomi ve sanayi yönünden güçlü bir Eskişehir için bundan sonrada el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB'den Odunpazarı ve Tepebaşı kaymakamlarına ziyaret
Eskişehir OSB'den Odunpazarı ve Tepebaşı kaymakamlarına ziyaret

Odunpazarı, Eskişehir, Tepebaşı, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir OSB'den Odunpazarı ve Tepebaşı kaymakamlarına ziyaret - Son Dakika


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