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Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret

16.09.2021 14:06
Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan ve Yavuz Ayva ile birlikte Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan ve Yavuz Ayva ile birlikte Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret etti. Başkan Yüzügüllü, ilçedeki turizm, ticaret, sanayi ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan ve Yavuz Ayva, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ilçede yapılan ve devam eden çalışmalar yerinde incelenirken, Başkan Yüzügüllü heyete ilçedeki yatırımlar, turizm, ticaret, sanayi ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Görüşmede ayrıca yapımı devam eden Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesinin gelişimi hakkında görüşmeler de gerçekleştirildi.

"Yakaladığımız ivmeyi istihdama dönüştüreceğiz"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, şehrin potansiyelini geliştirmek adına belediye olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Gerek alt yapısı gerekse turizme yönelik potansiyelini geliştirmek için canla başla çalışıyoruz. Bu emeklerin de karşılığını aldığımıza inanıyoruz. Son yıllarda Sivrihisar'a yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Güzel bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi ilçede istihdama ve yatırımlara dönüştürmek için gayret gösteriyoruz. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgemiz tamamıyla faal duruma geçtiğinde ilçemizde gelişim daha da hızlanacaktır. Eskişehir OSB Başkanımızı ve Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin en büyük ikinci OSB'si olan Eskişehir OSB bizim örnek aldığımız bir sanayi merkezi, sizlerin desteğiyle Sivrihisar sanayisi önümüzdeki dönemde çok daha hızlı gelişeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Sivrihisar'da çok güzel gelişmeler oluyor"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sivrihisar'ın içinde barındırdığı değerlerle Eskişehir'in en güzide ve önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Sivrihisar'da gözle görülen ve herkesin övgüyle söz ettiği önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Başkan Küpeli, "Sivrihisar son yıllarda yapmış olduğu atılım ile bir turizm ve kültür merkezi haline geldi. Devam eden organize sanayi bölgesi çalışmalarının tamamlanmasıyla da önemli kısa sürede bir sanayi kenti olacağına eminim. Sivrihisar çok başarılı bir belediye başkanına sahip. Hamid Yüzügüllü çok önemli çalışmalara ve yatırımlara imza attı. İlçenin adeta çehresini değiştirdi. Başkan Yüzügüllü döneminde Sivrihisar çok büyük bir atılım ve dönüşüm yaşıyor. İlçenin tarihi ve turistik potansiyeli ortaya çıkarılmış, ilçede çok büyük bir canlılık var. Sivrihisar'ın tarihi dokusunun burada çeşitli müzelerde ve sokaklarda yaşatılıyor olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Başkanımız, ilçedeki istihdamı artırabilmek adına önemli projelere imza atıyor. Sivrihisar OSB de bunlardan bir tanesi" diye konuştu.

Başkan Küpeli vizyonu ve başarılı çalışmaları için Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve ekibini tebrik ederek, Sivrihisar'ın gelişimi için destek vermeye hazır olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret
Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret
Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret
Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret
Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eskişehir OSB'den Sivrihisar Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
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