Eskişehir OSB'den Tarım İl Müdürü Gümüş'e ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ender Muhammed Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya ile birlikte Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ender Muhammed Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi hakkında Müdür Gümüş'e bilgi vererek, " Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesiyiz. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 642 firma bulunmakta. Bunlardan 550 tanesi üretim halinde, kalan 92 tanesi ise inşaat ve proje aşamasında. Toplam çalışan sayımız 45 bin kişi. Çalışan sayımızın üç sene içinde 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde gıda sektöründe üretim yapan çok sayıda büyük firmaya ev sahipliği yaptığını, gıda ve tarımsal sanayinin bölge sanayi içinde önemli bir yerinin olduğunu aktardı.

"Önemli projelere imza attık"

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Küpeli ve Denetim Kurulu Üyesi Özkaya'ya teşekkürlerini iletti. Gümüş, Eskişehir'in tarımsal gelişimine katkı sağlayacak önemli projelere imza attıklarını aktararak, "Görevi devraldığı ilk günden itibaren ilimizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacak projeler konusuna büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. İlimiz adına tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm potansiyeli ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla ilk etapta 12 proje hazırladık, bu projelerimizin toplam bütçesi yaklaşık 11,5 milyon TL, Eskişehir'de tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için kurum olarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Müdür Gümüş, tarım ve sanayi sektörlerinin birbirlerine neden sonuç ilişkileri ile bağımlı olduğunu, hiçbir ülkede tarımsal faaliyetlerin sanayiden bağımsız olarak ve modern yöntemler kullanılmadan yürütülmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, tarımsal kalkınmada Eskişehirli sanayicilerin desteğini görmek istediklerini ve bu konuda iş birliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR