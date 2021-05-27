Eskişehir OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi - Son Dakika

Eskişehir OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi

27.05.2021 15:25
Eskişehir OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından yapımı tüm hızıyla süren mevcut OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından yapımı tüm hızıyla süren mevcut OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi. Bağlantı yolunun haziran ayı içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

2019 yılında ilk kazmanın vurulduğu 1. Gelişme Bölgesini mevcut OSB'ye bağlayacak olan 5,5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki çift gidiş-gelişli bağlantı yolundaki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Riza Zeydan, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya ile Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte bağlantı yolunda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Çevre yolundaki trafik yükünü alacak, kazaları önleyecek

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB'nin iki alanını birbirine bağlayacak olan bağlantı yolunda son aşamaya geldiklerini, yolun tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunda ciddi oranda bir azalma yaşanacağını ve kazaların önüne geçileceğini belirterek, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizde devam eden en önemli yatırımlarımızdan bir tanesi de, mevcut OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunun yapım çalışmalarıdır. 2019 yılı içerisinde ilk kazmayı vurduğumuz 5,5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olan bu yolun yapımında son aşamaya geldik. Yolumuz gidiş geliş çift şeritli olacak. Dışarıdan bakıldığında sadece bir yol gibi gözükmekle birlikte, bu yolun altında 1. Gelişme Bölgemizle mevcut OSB'miz arasındaki bağlantıları sağlayan, elektrik, internet için fiber optik kablolar, Atıksu arıtma bağlantısı, gibi çok sayıda alt yapı bağlantı hattının da yapımı gerçekleştirildi. Bu yolda kamu kaynağı hiç kullanmadık. Kamulaştırma, altyapı ve üst yapı işlerinin tamamını kendi imkanlarımızla yaptık ve ciddi bir kaynak harcadık. Eskişehir OSB'nin kendi mali kaynaklarıyla yapılan bu yol sayesinde, mevcut OSB'den çıkan bir araç çevre yolu trafiğine girmeden 1. Gelişme Bölgesine ulaşabilecek, böylece çevre yolu üzerindeki trafik yükü oluşturmadan araçlar her iki bölge arasında rahatça seyahat edebilecek, aynı zamanda mal ve yük taşıyabilecek, olası birçok kazanında önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

Sanayicimize büyük katkı sağlayacak

Başkan Küpeli, halen alt temel malzeme seriminin yapıldığı yolda kısa zamanda asfaltlama çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Bağlantı yolunun haziran ayı içinde sanayicimizin ve halkımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz. Bu yol aynı zamanda ekonomik olarak da sanayicimize çok büyük katkı sağlayacak. Arkadaşlarımız da yolu bir an önce bitirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Ekipler sürekli çalışma halinde. Bizlerde OSB Yönetim Kurulu olarak çalışmaları her gün yakından takip ediyoruz. Bugün de yerinde yapım çalışmalarını denetledik. Gerekli olan talimatları verdik. Bu yolun yapımında emeği geçen başta tüm Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere bütün çalışanlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biz Eskişehir OSB Yönetimi olarak her yaptığımız yatırımda bölgemizdeki sanayicimize ve üreticimize sürekli kolaylık ve katma değer sağlayacak adımlar atmak için çaba gösteriyoruz, sanayicimizin maliyetlerini düşürmesine katkı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlar ve çalışmalarla son yıllarda hızla büyüyen ve yatırımcıların gözdesi olan Eskişehir OSB'miz ile Eskişehir ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlıyoruz. Son 4 yılda OSB'den gerçekleştirdiğimiz 100 yeni tahsise ek olarak 2. KOBİ-OSB'de bugünlerde yapacağımız 120 yeni tahsisle birlikte sanayimizin gücüne güç katmayı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni bazı yatırımların da müjdesini kamuoyumuzla paylaşacağız" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi
Eskişehir OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi

Hikmet Çetin, Eskişehir, Haziran, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir OSB ile 1. Gelişme Bölgesi arasındaki bağlantı yolunda son aşamaya gelindi - Son Dakika Ekonomi


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