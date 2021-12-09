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Eskişehir OSB ile Emirdağ OSB arasında işbirliği - Son Dakika

Eskişehir OSB ile Emirdağ OSB arasında işbirliği

09.12.2021 17:30
Eskişehir OSB ile Emirdağ OSB arasında işbirliği

Emirdağ Kaymakamı ve Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilici ile Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret ettiler. Ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas da yer aldı.

Emirdağ Kaymakamı ve Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilici,devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bilici, Eskişehir OSB'nin Türkiye'nin en köklü sanayi bölgelerinden biri olduğunu ve iş birliğiniyapmaya hazır olduklarını ifade ederek,"Eskişehir OSB, Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Emirdağ OSB olarak bölgemizde yapacağımız çalışmalarda bilgi ve tecrübelerinizden yararlanmak için Emirdağ Belediye Başkanımız ile birlikte sizleri ziyaret etmek istedik. Bu ziyaretten edindiğimiz bilgilerle Emirdağlı sanayicilerimize ve bölgemizdeki yatırımcılara daha verimli katkı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise ilçenin gelişimi ve kalkınması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, Kaymakam Bilici ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Eskişehir'de çok sayıda Emirdağlı sanayici ve tüccar bulunduğunu belirten Koyuncu, Emirdağ'a, OSB'ye yatırım yapmaya davet ettiklerini söyledi.

Şehrimize ve ülkemize güç katmaya devam ediyoruz

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli nazik ziyaretleri için Emirdağ Kaymakamı ve Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilici ile Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'ya teşekkürlerini iletti. Yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Küpeli, "Eskişehir 127 yıllık sanayi geçmişiyle ülkemizin en köklü sanayi tarihine ve bilgi birikimine sahip illerin başında gelmektedir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise 52 yıllık geçmişi, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ediyor" dedi. İki OSB arasındaki iş birliği noktalarına da değinen Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin bilgi birikim ve tecrübelerini Emirdağ OSB yönetimine aktarmak noktasında her zaman hazır olduklarını belirtti.

Ziyareti sonunda Kaymakam Bilici ile Belediye Başkanı Koyuncu, Başkan Küpeli ve Yönetim Kurulu Üyesi Tınas'a topak ev maketi ve atkı hediye etti.

Eskişehir OSB ile Emirdağ OSB arasında işbirliği

Organize Sanayi Bölgesi, Osman Bilici, Eskişehir, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir OSB ile Emirdağ OSB arasında işbirliği - Son Dakika


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