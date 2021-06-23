Üye Girişi
Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi - Son Dakika

Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi

23.06.2021 15:56
Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) "Yeşil Hücre" birimi ile yapılan yatırımlar sayesinde su arıtma tesisleri, tehlike arz eden atıkları geri kullanmaya olanak sağlayacak.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) "Yeşil Hücre" birimi ile yapılan yatırımlar sayesinde su arıtma tesisleri, tehlike arz eden atıkları geri kullanmaya olanak sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası Grubu (DBG)-IFC ve Güney Kore Hükümeti iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'de Yeşil OSB Uygulama Projesi' kapsamında "Pilot OSB" seçilmesinin ardından Eskişehir OSB bünyesinde 2020 yılında kurulan "Yeşil Hücre" birimi öncülüğünde yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başladı. ESART A.Ş. atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurları, tehlikeli atık statüsünden çıkarak tehlikesiz atık olarak geri kazanım sağlanacak.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli "Yeşil Yatırım, Yeşil OSB" anlayışı ile yapılan yatırımların sonuç vermeye başladığını belirterek, "Yeşil yatırım, Yeşil OSB anlayışı ile yaptığımız yatırımlar arıtma tesisinde sonuç vermeye başladı. Uzun yıllardır tehlikeli sınıfta olan arıtma çamuru yaptığımız yatırımlar sayesinde tehlikesiz sınıfa geçti. Gurur verici olan bu çalışmanın sonucunu görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Maliyetleri düşürmek, temiz ortamda çalışmak, çamuru alternatif geri kazanım yöntemleriyle değerlendirmek, kısaca ülke ekonomisine katkı vermek için yaptığımız bu çalışmaların meyvesini almak bizleri son derece mutlu etti. Çamur susuzlaştırma ünitesinde yapılan yatırımlar hakkında ise çamur susuzlaştırma ünitesinde yapılan yatırımlar ile susuzlaştırma prosesinde bazı değişikliklere gidilmiş, bağlayıcı kimyasal kullanımından vazgeçilmiş ve yeni yönteme uygun olarak polimer kullanımına daha az miktar ile geçilmiştir" ifadelerinde bulundu.

"Kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB olacağız"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESART A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Ayva'da, Yeşil OSB Programı kapsamında kurdukları Yeşil Hücre birimi hakkında bilgi verdi. Ayva, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu liderliğinde Türkiye Hükümeti tarafından Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (Yeşil OSB) programını başlatmıştı. Eskişehir OSB programın uygulama aşaması için seçilen iki pilot OSB'den biriydi. Eskişehir OSB'de bu çalışmalar kapsamında 2020 yılında Yeşil Hücre birimi kurulmuş olup çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan maksimum seviyede sürdürülebilirliğe erişmek için kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulamaları gibi yeşil performans önlemlerinin en yüksek düzeyde alınmasını, yeşil altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesini, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB olmayı hedeflemektedir" şeklinde konuştu.

"Yeşil altyapı gelişimini denetlemek Yeşil Hücrenin hedefleri arasında"

ESART A.Ş. Başkanı Yavuz Ayva Yeşil Hücrenin hedefleri için ise şunları söyledi:

"Yeşil Hücre birimi ile bölgenin sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, katılımcı firmaları iklim dostu teknoloji ve uygulamalar hususunda desteklemek, en iyi uygulamaları, yeniliği, öğrenmeyi ve bilgi yönetimini teşvik etmek ve bunun etrafında kurumsal bir hafıza oluşturarak devam ettirmek adına projelerin geliştirilmesi ve bu projeleri OSB'nin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Mevzuata uyumu bölge düzeyinde tesis etmek, OSB'nin Yeşil Kalkınması için çalışmalarda bulunmak, yeşil teknoloji ve süreçleri takip etmek, dijital uygulamaların takibi, yeşil altyapı gelişimini denetlemek, paydaşlarla iş birliği içerisinde yeşil dönüşümün geliştirilmesi için çalışmak Yeşil Hücrenin hedefleri arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi
Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi
Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi
Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi

Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Bankası, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor 16:03 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı 15:30 Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı
Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı 15:22 Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı 15:20 Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı 14:55 Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu 13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar

Son Dakika Haberleri
16:05 Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi
16:02 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor
15:55 Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı
15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum
15:31 Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı
15:21 Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı
15:21 Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi
15:20 Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı
14:55 Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı
14:47 İBB, Eminönü-Alibeyköy tramway hattını bitirmek adına Fransa'dan kredi alacak
Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi         
16:05
Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı         
15:56
Son Dakika! Rusya'nın Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı         
15:31
NBA yıldızı Michael Jordan milyonlarca dolar kaybetti! GameStop, hisselerini 1.1 milyar dolara sattı NBA yıldızı Michael Jordan milyonlarca dolar kaybetti! GameStop, hisselerini 1.1 milyar dolara sattı         
15:27
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde         
15:12
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 16:15:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement