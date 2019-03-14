Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Yaşargil'e 'fahri Doktora' Unvanı

Osmangazi
Üniversitesi'nden Yaşargil'e 'fahri doktora' unvanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) senatosu, dünyaca ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil
'e 'fahri doktora' unvanı verdi. Yaşargil, dünyada hiç bir yaratıcılığın kadınsız olmadığını ifade ederek, 'Analardan kan aldık, süt aldık, her şeyi analardan aldık. Dünya analar olmadan işlemez' dedi. 14 Mart Tıp Bayramı
nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
'ın yanı sıra programa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kemal Şenocak, Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı
, Harun Karacan
, dünyaca ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi
Yaşargil ile akademisyenler katıldı. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Vali Çakacak
, Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğunu ifade ederek, 'Bizler görkemli bir tarihin yanında, ihtişamlı bir uygarlığa ve medeniyete de sahibiz. Dünyanın ulaştığı bugünkü uygarlık ve medeniyet seviyesinde İbni Sinaların, Farabilerin, Mimar Sinanların, Piri Reislerin, Katip Çelebilerin, Ak Şemseddinlerin, Fuat Sezginlerin, Aziz Sancarların ve Gazi Yaşargillerin büyük bir katkısı vardır. Ne mutlu ki Nobel ödülü alan Aziz Sancar'ımız 'yüzyılın beyin cerrahı' unvanına layık görülmüş Gazi Yaşargil'imiz var. ve bunlar gibi hem kendi tarihine hem de dünya tarihine ve medeniyetine sayısız katkılar sunan nice bilim insanına sahibiz dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise hekimlik mesleğinin insanı yaşatmayı, acılarını dindirmeyi, hastalıklarını iyileştirmeyi ve insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmadığı hedeflediğini söyledi. Konuşmaları ardından ESOGÜ senatosunun Gazi Yaşargil'e fahri doktora unvanı verilmesinin kararı okundu. Sahneye davet edilen Yaşargil'e cübbesi ve fahri doktora belgesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Prf. Dr. Kemal Şenocak ile Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş tarafından verildi. Ardından Yaşargil'in uzman mikro cerrahi hemşiresi olan eşi Dianne Bader-Gibson da sahneye davet edilerek çiçek verildi. Gazi Yaşargil, eşiyle 50 senedir gece gündüz beraber çalıştıklarını belirterek, 'Eşim, İngilizdir, bütün insanlığa canıyla bağlıdır. Bana yardımı sonsuzdur, dünyada hiçbir iş, yaratıcılık kadınsız olmuyor. Analardan kan aldık, süt aldık, her şeyi analardan aldık. Dünya analar olmadan işlemezö şeklinde konuştu. Fahri doktora töreninin ardından Yaşargil, öğrencilere dünya çağında yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yaptı.